بركة: الحكومة منكبة على مواجهة تداعيات الأزمات الدولية على المغرب

هبة بريس

أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء وأمين عام حزب الاستقلال، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الحكومة منكبة على مواجهة تداعيات الأزمات الدولية على المغرب، وذلك من خلال إجراءات مصحوبة بتدابير هيكلية.

وقال الوزير في تدخل خلال انعقاد مناظرة – إفطار مساء أمس الثلاثاء بمقر جهة الدار البيضاء سطات، بمبادرة من رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، إن الأمر يتعلق بعدة إجراءات مصحوبة بتدابير هيكلية من أجل مواجهة الوضع الراهن الذي فرضته الأزمات والتحديات والمتغيرات الحاصلة عالميا وإقليميا ووطنيا.

وأبرز أنه يتم التركيز على عدة معارك كبرى تتمحور حول مناعة الاقتصاد الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من ارتفاع الأسعار، ثم السيادة الوطنية (الصحة، الأمن الطاقي والغذائي والمائي)، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية وتوفير وسائل الارتقاء الاجتماعي للمواطنات والمواطنين، مع العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأضاف أن هذه المعارك تركز أيضا على الإنعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل حيث ستلعب الجهوية المتقدمة دورا كبيرا في هذا الإطار، وذلك عبر التعاقد مع الجهات من أجل دعم المقاولة الوطنية وخلق فرص الشغل، إضافة إلى العمل على القيام بالإصلاحات الضرورية في مجالي التعليم والتعليم العالي من أجل تقوية الموارد البشرية وتأهيلها لمواجهة هذه التحديات الدولية.

ويتعلق الأمر أيضا حسب السيد بركة، بمعركة الانتقالات الاستراتيجية ( الطاقي، الرقمي، الإيكولوجي)، وذلك بالنظر لأهمية هذه المجالات.

وبعد أن لفت الوزير إلى أن الأزمة العالمية الراهنة هي في الحقيقة ” أزمات مترابطة وليست عابرة لأنها هيكلية “، خلص إلى أن هذا الوضع يوفر فرصا يتعين اغتنامها وربحها من خلال التحلي بروح الثقة والأمل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0