أولمبيك خريبكة يتعاقد مع محمد فاخر لتدريب الفريق

هبة بريس

أعلن نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، الثلاثاء، عن تعاقده مع الإطار الوطني محمد فاخر، للإشراف على تدريب الفريق ، خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو الذي فسخ عقده من جانب واحد.

وأوضح النادي، أن فاخر، المدرب السابق للرجاء البيضاوي والجيش الملكي والمغرب التطواني وحسنية أكادير وفرق أخرى كبيرة، قام بتوقيع عقد مع نادي أولمبيك خريبكة يستمر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويضم الطاقم التقني الجديد لفريق أولمبيك خريبكة كل من عبد الصمد وراد كمدرب مساعد، وعبد العالي العلوي معدا بدنيا، ومصطفى الشاذلي مدربا للحراس.

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