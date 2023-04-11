تشيلسي يعلن تجديد عقد مدافعه بن تشيلويل

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء عن تجديد عقد مدافعه الأيسر الدولي بن تشيلويل، يربطه معه حتى حزيران/يونيو 2027.

وانضم تشيلويل إلى تشيلسي صيف 2020 قادماً من ليستر سيتي لكنه عانى من الإصابات في الموسمين الأولين أبرزها تمزق في الرباط الصليبي في الركبة وإصابة في أوتار الركبة حرمته من المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وتوج تشيلويل بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مع تشلسي العام قبل الماضي، وكان محط اهتمام مانشستر سيتي حسب وسائل الإعلام الإنجليزية.

وجاء تمديد عقد تشيلويل الذي كان سينتهي عام 2025، عشية زيارته ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية لمواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي من المفترض أن تكون ظهوره رقم 81 بالقميص الأزرق.

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