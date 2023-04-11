رمضان .. انخفاض في عدد ضحايا حوادث السير

2023-04-11 / 18:38
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هبة بريس

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2046 آخرون بجروح، إصابات 78 منهم بليغة، في 1595 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 03 إلى 09 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، ، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وشهدت الحصيلة انخفاضا في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في رمضان مقارنة، بالأسابيع السابقة إذ كان المعدل بين 16 قتيلا و20 قتيلا أسبوعيا.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 31 ألفا و728 مخالفة، وإنجاز 5 آلاف و 378 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 26 ألفا و350 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و 542 ألفا و550 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و503 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5 آلاف و378 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 241 مركبة

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