5 قت–لى وجرحى بإطلاق نار في لويزفيل الأمريكية

هبة بريس _ وكالات

قُتل خمسة أشخاص وأصيب ستّة آخرون على الأقلّ بجروح برصاص مسلّح أطلق النار صباح الإثنين في وسط مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية (وسط شرق)، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة التي أكّدت أنّها أردت المهاجم.

وقال مسؤول في الشرطة خلال مؤتمر صحافي نقلت وقائعه قنوات تلفزيونية محليّة “لقد تأكّد مقتل خمسة أشخاص” وهناك “ستّة أشخاص على الأقلّ نقلوا إلى المستشفى” أحدهم شرطي، في حين أفاد شهود عيان أنّ إطلاق النار وقع داخل مصرف.

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