انقلاب شاحنة لنقل الأسماك يخلف قتيلين وجريح بطانطان

2023-04-09 / 14:04
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن انقلاب شاحنة من الحجم الكبير لنقل الأسماك كانت قادمة من مدينة العيون المغربية صوب مدينة آكادير، خلف قتيلين وجريح بالطريق الوطنية الرابطة بين كلميم وطانطان خلال ل الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وحسب ذات المصادر، فإن سائق الشاحنة أصيب بجروح بليغة، فيما لقي مرافقيه مصرعهما على الفور، ضمن حادثة مروعة خلفت استنفارا بين مصالح الدرك الملكي بالمنطقة.

هذا وقد فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها تحت اشراف النيابة العامة لمعرفة أسباب وقوع هذه الفاجعة، فيما اجلاء جثتي الضحيتين من عين المكان صوب مستودع الأموات، في الوقت الذي نقل فيه السائق في اتجاه مستعجلات المستشفى الجهوي بكلميم لتقديم الاسعافات الأولية.

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