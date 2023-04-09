A Moroccan woman raises a placard as she takes part in a protest against rising prices, in front of the parliament in the capital Rabat, on February 20, 2022. (Photo by AFP)

مظاهرات في العديد من المدن احتجاجا على “الغلاء”

2023-04-09 / 11:20
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هبة بريس _ الرباط

احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية، رفضا لموجة ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات الأساسية التي يشهدها المغرب منذ شهور.

ودعت مؤخرا “الجبهة الاجتماعية المغربية” إلى هذه الاحتجاجات، وقالت إن “الغلاء غير المسبوق الذي يكتوي بلهيبه جميع المغاربة هو نتيجة السياسات المعادية لمصالح الشعب والوطن التي طالما نبهت لخطورتها سائر القوى التقدمية بالبلاد”.

وتفاعلت مع دعوات الاحتجاج تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية، من بينها الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي العمالي وفيدرالية اليسار الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف.

وبحسب مقاطع فيديو تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعية، دعا المحتجون السلطات، إلى ضرورة اعتماد إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات

وحسب الصفحة الرسمية للجبهة فهذه هي المدن المشاركة في الوقفات الاحتجاجية

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