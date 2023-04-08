ثاني ظهور في أقل من شهر .. هل تسعى الجزيرة القطرية لتلميع صورة الرئيس الجزائري ؟

هبة بريس - وكالات

في ظهور ثان مطول للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على قناة الجزيرة القطرية، أثار تساؤلات، بخصوص تلميع صورته قبل الانتخابات الرئاسية.

يأتي هذا فيما يقول مراقبون إن قطر تجد في تحمّس الرئيس الجزائري لتسجيل حضوره إعلاميا فرصة لتمرير سياساتها تجاه منطقة شمال أفريقيا التي ركز عليها أثناء حواره الجديد، في وقت لم تتعاف فيه صورة الدوحة في المنطقة من مخلفات تدخلاتها خلال موجة “الربيع العربي”.

وقال موقع العربي اللندني أن تبون تحدث بشكل مطول في حواره الأول عن رؤيته لعلاقات الجزائر الخارجية وسعى إلى تحميل الآخرين مسؤولية التوترات التي تشهدها علاقات بلاده مع نظيراتها.

وأضاف المصدر أن مراقبون يرون إن قطر تعرف جيدا أن تبون هو الزعيم الوحيد الذي لديه استعداد للظهور على الجزيرة، ولأجل ذلك فتحت أمامه الطريق ليتحدث مطولا في مناسبتين.

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