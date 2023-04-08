الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو الجديد

2023-04-08 / 11:06
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ياكوف ميلاتوفيتش، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية مونتينيغرو.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “على إثر انتخابكم رئيسا لمونتينيغرو، يطيب لي أن أبعث إليكم بأحر تهانئي مشفوعة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية”.

وبهذه المناسبة، أعرب الملك محمد السادس عن تقدير جلالته لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، مؤكدا حرص جلالته على العمل سويا مع الرئيس ميلاتوفيتش من أجل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات، استجابة لتطلعات الشعبين الصديقين.

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تعليق واحد

  1. هدا راه فقيه ماشي رءيس دولة شوفو ليه شي زاوية يبرك فيها يدعا مع العالم وفيق تخدم ولا روح تقود راه الشعب كيموت

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