طقس السبت.. قطرات مطرية بهذه المناطق

2023-04-08 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس ممطر ورعد في بعض مناطق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول غرب الأطلس.

كما يتوقع تسجيل قطرات مطرية متفرقة مع رعد محتمل بالوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن كتل ضبابية قرب السواحل المحيطية الشمالية والوسطى.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، وسط المملكة وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر هبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 16 و 21 درجة بأقصى شرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي. وستكون ما بين 07 و 15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الارتفاع على العموم. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وعلى طول سواحل المحيط الأطلسي.

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