جريمة بشعة تهز البيضاء.. العثور على جث.ة فتاة مقطعة داخل ثلاجة

هبة بريس - البيضاء

اهتزت ساكنة حي المسعودية بمنطقة اسباتة بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة.

وحسب شهود عيان، فتعود تفاصيل الواقعة، إلى عثور شخص على جثة فتاة مقطعة داخل ثلاجة أحد الغرف، التي يكتريها لشاب.

وأضاف ذات الشهود، أن صاحب المنزل، ومباشرة بعد عثوره على الجثة، ربط الاتصال بالمصالح المعنية التي حلت على عجل بعين المكان.

ووفق الشهود، فتعود الجثة لفتاة تبلغ من العمر 16 سنة وقادمة من مدينة فاس، ويرجح أنها تربطها علاقة بالمشتبه فيه الذي اختفى عن الأنظار ويجري البحث عنه الى حدود الساعة.

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