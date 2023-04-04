صحيفة “ليكيب”: “ميسي- سان جيرمان.. الطلاق بات قريبا”

2023-04-04 / 15:44
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هبة بريس - وكالات

ذكر تقرير إعلامي أن مستقبل ليونيل ميسي في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يبدو أكثر غموضا رغم أن المفاوضات بشأن تجديد عقد اللاعب الفائز بكأس العالم لم تخلف بشكل كلي.

وجاء عنوان تقرير صحيفة “ليكيب” الفرنسية الرياضية يوم الثلاثاء “ميسي- سان جيرمان: الطلاق بات قريبا”، وأضاف التقرير أن فرص الوصول لاتفاق تتراجع من الجانبين.

وينتهي عقد ميسي (35 عاما) مع بطل الدوري الفرنسي حتى نهاية الموسم.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان في 2021 قادما من برشلونة، الذي لم يكن في وسعه دفع راتبه.

ولكن مسؤول برشلونة قالوا إنهم يتفاوضون مع معسكر ميسي بشأن عودة محتملة، كما قيل أن نادي إنتر ميامي الأميركي مهتم بضم النجم الأرجنتيني.

وذكرت “ليكيب” أن والد ميسي ووكيله، خورخي ميسي، توصل لاتفاق غير رسمي مع ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان في نوفمبر ولكن بدون أي تعديل.

وأضافت “ليكيب” : بعدها بخمسة أشهر أصبح بطل العالم وفريق العاصمة قريبان من نهاية المغامرة.

وذكر التقرير أن سان جيرمان يعتزم تخفيض راتب ميسي بنسبة 25 في المئة، كما أن رد الفعل السلبي من جماهير سان جيرمان تجاه ميسي عقب الخسارة أمام ليون قد يؤثر على قراره.

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