الملك يعبر عن صداقته العميقة وتقديره لماكي سال وللشعب السنغالي

2023-04-04 / 13:49
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وجدد العاهل المغربي، في هذه البرقية، التعبير باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن صداقته العميقة وتقديره للسيد ماكي سال وللشعب السنغالي.

وأعرب الملك محمد السادس أيضا عن متمنياته بالرفاه للشعب السنغالي، مشيدا بالجهود التي ما فتئ الرئيس ماكي سال يبذلها من أجل ازدهار شعبه.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “إن المملكة المغربية وجمهورية السنغال، اللتين تجمعهما روابط أخوية عريقة، تقدمان نموذجا ممتازا للتعاون جنوب- جنوب متسم بالدينامية والاستدامة”، مجددا التأكيد على حرصه الدائم للعمل، مع الرئيس السنغالي، من أجل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستوى أعلى.

كما أكد الملك محمد السادس للرئيس ماكي سال دعمه للإجراءات المتخذة في إطار قيادته المؤسساتية الإقليمية، منوها بالتزامه من أجل إفريقيا موحدة وقوية ومزدهرة.

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