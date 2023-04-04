“البيجيدي” ينتقد تبديد الأموال العمومية في إنتاج برامج مطبوعة بالتفاهة والسطحية

هبة بريس - الرباط

استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، غياب قنوات القطب العمومي عن القضايا الأساسية والراهنة التي تشغل بال المواطنين والمواطنات.

وانتقدت الأمانة العامة للحزب، إمكان القنوات العمومية، في تبديد الأموال العمومية في إنتاج وبث برامج مطبوعة بالتفاهة والسطحية بدل استثمار هذا الشهر الفضيل في إنتاج مواد تربوية وتثقيفية وتوعوية تنفع البلاد والعباد.

وفي سياق آخر، نبهت الأمانة العامة إلى خطورة الوضع الذي يعيشه قطاع التربية والتكوين وتدبيره من خلال فرض خارطة طريق جديدة تتجاهل مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين وتعيد بالتالي إصلاح المنظومة إلى نقطة البداية، كل ذلك في ظل التعتيم على مشروع النظام الأساسي الجديد والتلكؤ في تنزيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الأخير.

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