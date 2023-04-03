تويتر” تتخلى عن رمز الطائر وتستبدله بعملة “دوجكوين”

2023-04-03 / 23:30
0
هبة بريس _ وكالات

أقدم رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الإثنين، على تغيير شعار منصة “تويتر” الشهير والمعروف برمز الطائر الأزرق، بشعار العملة المشفرة “دوجكوين”.

وتغير رمز منصة “تويتر” التي يمتلكها ماسك، مساء اليوم، وظهر شعار العملة المشفرة وهو عبارة عن رأس كلب أرجواني اللون على الصفحات الرئيسية للمنصة.

وحسب وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، شهدت قيمة عملة “دوجكوين” ارتفاعا ملحوظا قدر بنحو 30 بالمئة منذ أن أصبح شعارها رمزا لمنصة تويتر.

وتعد عملة “دوجكوين” من العملات الرقمية التي دخلت سوق العملات المشفرة مؤخرا، ويأتي شعارها على شكل أحد أنواع الكلاب ولهذا السبب أطلق عليها فيما بعد عملة “الكلب الإلكترونية”.

ويعد إيلون ماسك من أحد الداعمين البارزين لعملة “دوجكوين”، ويسمح للأشخاص دفع ثمن السيارات الكهربائية الفاخرة التي تصنعها شركته “تسلا” باستخدام تلك العملة المشفرة.

ووفقا لتقارير إعلامية، يُعتقد أن تغيير شعار تويتر أمر مؤقت.

ولم يعلق ماسك أو أي من إدارة تويتر حتى الساعة (21:50 ت.غ) على تلك الخطوة أو الهدف منها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “باريس” تصوت لحظر “السكوتر” الكهربائي بسبب “المخاطر

“باريس” تصوت لحظر “السكوتر” الكهربائي بسبب “المخاطر

2023-04-03 / 23:12
Photo of بريطاني متهم بالاحتيال على مصلحة الضرائب الدنمركية سيُرحَّل من الإمارات

بريطاني متهم بالاحتيال على مصلحة الضرائب الدنمركية سيُرحَّل من…

2023-04-03 / 21:42
Photo of السعودية.. أول إعدام في رمضان منذ سنوات .

السعودية.. أول إعدام في رمضان منذ سنوات .

2023-04-03 / 20:08
Photo of الرئيس التونسي يوجّه بالبدء في إجراءات تعيين سفير في دمشق

الرئيس التونسي يوجّه بالبدء في إجراءات تعيين سفير في…

2023-04-03 / 20:01
Photo of اصيبت برصاص تلميذها.. معلمة أميركية تطلب 40 مليون دولار

اصيبت برصاص تلميذها.. معلمة أميركية تطلب 40 مليون دولار

2023-04-03 / 18:34
Photo of المعارض نكاز يغادر الجزائر ويعد بكشف حساب مع فرنسا

المعارض نكاز يغادر الجزائر ويعد بكشف حساب مع فرنسا

2023-04-03 / 16:50
Photo of ظهرت على غلاف مجلة “بلاي بوي”.. وزيرة فرنسية تثير الجدل

ظهرت على غلاف مجلة “بلاي بوي”.. وزيرة فرنسية تثير…

2023-04-03 / 15:44
Photo of فرنسا…مقت.ل 3 أشخاص وإصابة 8 في إطلاق نار بمارسيليا

فرنسا…مقت.ل 3 أشخاص وإصابة 8 في إطلاق نار بمارسيليا

2023-04-03 / 15:09
Photo of بطريقة محترفة.. طفلان يسرقان 4 ملايين ليرة تركية

بطريقة محترفة.. طفلان يسرقان 4 ملايين ليرة تركية

2023-04-03 / 13:26
Photo of رسميا.. فنلندا تنضم غدا إلى حلف الناتو

رسميا.. فنلندا تنضم غدا إلى حلف الناتو

2023-04-03 / 12:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق