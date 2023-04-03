الركراكي: المنتخب المغربي سيتوج بكأس العالم القادمة
هبة بريس
قال مدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، إن “أسود الأطلس” سيفوز بكأس العالم القادم.
وخلال “ليلة الأساطير”، وهي الأمسية الرمضانية التي تستضيف فيها “سكاي نيوز عربية” نخبة من أساطير الرياضة، قال الركراكي: “في المرة القادمة سنفوز بكأس العالم إن شاء الله”.
وأضاف الركراكي الذي مُنح خلال الفعالية جائزة أفضل مدرب عربي عالمي: “أشكركم وأعرف مدى دعمكم للمنتخب المغربي في المونديال الأخير”.
وتابع: سيثبت المنتخب المغربي للعالم أن هناك فريق إفريقي وعربي يستطيع الفوز بكأس العالم. بثقتكم ودعمكم سنحقق ذلك”.
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16 تعليقات
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة للمنتخب الوطني المغربي في كأس العالم القادم ..
وليد الركراكي وأبناءه اعطوا درسا للعالم ان المنتخب المغربي اقوى منتخب عربي …
نتمنى ذالك ان يكون كأس العالم للمغرب..
مشكورين على مجهوداتكم الجبارة اسود الاطلس..
المنتخب المغربي اقوى منتخب عربي وافريقي …
يستحقون ذالك ولكن في شعار ديروا النية ..
بالتوفيق والنجاح والسداد لمنتخبنا الوطني المغربي…
اسود الاطلس كانوا اقوى منتخب وشرفوا الكرة المغربية…
اللهم وفقهم لذالك ..
انشاالله وبعونه تستحقونها يا فريق الساجدين
كل الشكر والتقدير والاحترام مدرب منتخبنا الوطني الركراكي علا ما تبدله من جهد وبصدق نية كما قلتها فعلا وهي في محلها ديرو النية
الله يحفضكم كاملين الله المعين انشالله علا الفوز بكأس العالم العربي والإسلامي والافريقي يارب قلوبنا وقلوب العالم والعام العربي معكم
نعم اسي الركراكي اتكد بيها كما كيكولو عندنا اللمغاربة الا كالها الاكالها ايكدبيها وانت إنشالله واسبوعا ادياولك كدها او اتكد اعليها
يارب العالمين دائما النصر لي فريق الاسود والنصر انشاالله في كاس العالم او ديم مغريب
احنا دايرين امعاك النية اسي الركراكي الله ايفرحك او ايفرحنا امعاك انشالله ابكاس العالم
دعواتنا لكم بالفوز انشالله اخي الركراكي انت وفرقتك الكبيرة والله معكم ورضا والديكم بالفوز انشالله