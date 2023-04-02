فيروس ماربورغ يتفشى في إفريقيا.. وأميركا ترسل فريق مساعدة

2023-04-02 / 16:54
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هبة بريس - وكالات

اتسعت رقعة الإصابة بفيروس ماربورغ في دولتين إفريقتين، وهو ما دفع دولا عدة من بينها دول عربية والولايات المتحدة إلى إصدار توصيات بشأن السفر إليهما تجنبا للإصابة بالفيروس المميت.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أنها سترسل فريقا من الخبراء إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية من أجل المساهمة في احتواء ماربورغ، وفق ما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، الأحد.

وأوضحت أن فريقا من المركز الوطني للأمراض المعدية الناشئة والحيوانية سيتوجه إلى الدولتين من أجل الاستجابة للتفشي المتزايد لهذا الفيروس.

وكانت السلطات الأميركية دعت في وقت سابق مواطنيها الراغبين في السفر إلى هاتين الدولتين إلى تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى أو زيارة منشآت الرعاية الطبية في مناطق تفشي الفيروس، ومراقبة أي أعراض لمدة 3 أسابيع من تاريخ المغادرة.

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