طقس الأحد..ارتفاع طفيف في درجة الحرارة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا داخل الأقاليم الصحراوية وبالمناطق الوسطى، إلى جانب تشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية وبالسواحل الوسطى.

ومن المرتقب، كذلك، تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسهول الوسطى وبالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين بين 02 و 08 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والريف و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و 20 درجة بكل من وسط وجنوب البلاد، وكذا الجنوب الشرقي، و ستكون ما بين 08 و 14 درجة فيما تبقى من أرجاء البلاد.

وخلال النهار، ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بالجنوب، بينما ستكون في انخفاض بباقي أنحاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

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