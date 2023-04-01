الملك محمد السادس يترحم على روح المغفور له الملك محمد الخامس

هبة بريس - و م ع

قام الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد والأمير مولاي اسماعيل، اليوم السبت 1 أبريل، بزيارة ضريح محمد الخامس حيث ترحم على الروح الطاهرة للمغفور له الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العاشر من رمضان الأبرك، ذكرى وفاة أب الأمة طيب الله ثراه.

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