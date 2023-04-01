الملك محمد السادس يترحم على روح المغفور له الملك محمد الخامس
هبة بريس - و م ع
قام الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد والأمير مولاي اسماعيل، اليوم السبت 1 أبريل، بزيارة ضريح محمد الخامس حيث ترحم على الروح الطاهرة للمغفور له الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العاشر من رمضان الأبرك، ذكرى وفاة أب الأمة طيب الله ثراه.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
9 تعليقات
السلام عليكم
من الأحسن قول غفر الله له عوض المغفور له لأن المغفرة تبقى بيد الله .
كان بطل التحرير المملكة المغربية من الإستعمار الفرنسي وكان ملك عظيم بمعنى الكلمة رحمه الله ويستحق منا الدعوات له ..
يكفي أننا نشهد أنه ملك القلوب الجميع رحمه الله واكسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
رحمه الله وجعله من عباده الصالحين المقربين كانت له شخصية قوية وفنى عمره على وطنه وشعبه وكان مناظلا.
اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واجعله مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
إنها ذكرى لن تنسى عند المغاربة الاحرار لأنه كان ملكا عظيما وناظل من أجل حماية شعبه من الإستعمار الفرنسي رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب.
لن ننسى التضحيات التي قام بها والمجهودات الجبارة بقوة من أجل استقلال المغرب فرحمه الله واسكنه فسيح جناته .
قبل ان يكون ملكا عظيما كان أب المغاربة من طنجة إلى لكويرة رحمه الله وتغمد الله روحه الطاهرة الزكية بالرحمة والمغفرة وجعله مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم احفظ ملكنا الغالي وبارك في عمره محمد السادس نصره الله وايده ، ورحم الله محمد الخامس والحسن الثاني واسكنهما فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.