محمد سالم لهبة بريس : الأحداث بمخيمات تندوف مؤشر على عجز تنظيم البوليساريو التي تنتهك حقوق الانسان

2023-04-01 / 18:09
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

تشهد مخيمات تندوف ،انتفاضة غير مسبوقة ، بسبب احتجاجات غاضبين ضد آلة القمع والتخويف التي تسخرها قيادة البوليساريو ، حيث عمد العشرات أمس الجمعة الى اقتحام وحرق مقرات مايسمى بالدرك الصحراوي ، احتجاجا على قيام مسلحين بالاعتداء على نساء المخيمات .

الباحث في الشؤون الصحراوية، محمد سالم عبد الفتاح، وفي تصريح لموقع “هبة بريس ” قال إن هذه هذه الاحتجاجات التي يتورط فيها عسكريون بتنظيم البوليساريو أخذت طابع قبلي ، حيث عمدت قيادة الجبهة الانفصالية الى اقتحام البيوت وترويع المدنيين.

وأضاف رئيس المرصد الصحراوي للإعلام و حقوق الإنسان، في التصريح ذاته أن هذه الأحداث تؤشر على عجز البوليساريو وتفككها وعدم قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية بمخيمات تندوف في ظل التغلغل الكبير لعناصر الجريمة المنظمة في المخيمات، مشيرا الى ان الوضع يسائل أيضا الجزائر التي تنصلت من مسؤوليتها على اعتبار وجود المخيمات فوق أراضيها .

وأردف محمد سالم عبد الفتاح قائلا أن الانتكاسات الدبلوماسية التي اصبحت تراكمها جبهة البوليساريو الانفصالية أضحت تؤثر على قدرتها التأطيرية داخل المخيمات الامر الذي يؤشر على تصاعد وتيرة الاحتجات والى مزيد من التصعيد والتوتر .

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