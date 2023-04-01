الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.. وزير خارجية سوريا يزور القاهرة

2023-04-01 / 17:13
0
هبة بريس - وكالات

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره السوري فيصل المقداد في القاهرة، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، وتمثل أحدث مؤشر على إصلاح العلاقات بين الدول العربية والرئيس السوري بشار الأسد.
التقى وزيرا خارجية مصر سامح شكري نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم السبت (1 أبريل 2023)، في القاهرة. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن الوزيرين اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصري والسوري.

وعانق شكري الوزير السوري لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية في القاهرة في أول زيارة رسمية منذ ما قبل الانتفاضة والصراع الذي اندلع في سوريا عام 2011. وعزفت دول غربية وعربية كثيرة عن التعامل مع الأسد بسبب الحرب السورية التي أحدثت انقساما في البلاد وراح ضحيتها مئات الآلاف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس تفرض قيودا على استخدام المياه

تونس تفرض قيودا على استخدام المياه

2023-04-01 / 16:28
Photo of إيطاليا تحظر روبوت الدردشة “CHAT GPT”

إيطاليا تحظر روبوت الدردشة “CHAT GPT”

2023-04-01 / 14:30
Photo of محامي ترمب: موكلي قرر القتال قضائيا حتى النهاية

محامي ترمب: موكلي قرر القتال قضائيا حتى النهاية

2023-04-01 / 13:14
Photo of ترامب يسافر إلى نيويورك ليلة الاثنين ويسلم نفسه في اليوم التالي

ترامب يسافر إلى نيويورك ليلة الاثنين ويسلم نفسه في…

2023-04-01 / 10:14
Photo of الشرطة الكندية تعثر على ثمانية ق..تلى حاولوا دخول الولايات المتحدة

الشرطة الكندية تعثر على ثمانية ق..تلى حاولوا دخول الولايات…

2023-03-31 / 23:18
Photo of البيت الأبيض “يمتنع عن دفع اشتراك تويتر”

البيت الأبيض “يمتنع عن دفع اشتراك تويتر”

2023-03-31 / 22:16
Photo of بعد إنفاق أكثر من 12 ألف دولار و 900 محاولة.. سيدة تحصل على رخصة سياقة

بعد إنفاق أكثر من 12 ألف دولار و 900…

2023-03-31 / 15:40
Photo of “الناتو” يحظر “تيك توك” من أجهزة موظفيه

“الناتو” يحظر “تيك توك” من أجهزة موظفيه

2023-03-31 / 14:34
Photo of دراسة: فائدة غير متوقعة لتواجد القطط والكلاب مع الأطفال

دراسة: فائدة غير متوقعة لتواجد القطط والكلاب مع الأطفال

2023-03-31 / 13:22
Photo of نحو 350 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى

نحو 350 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثانية من…

2023-03-31 / 12:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق