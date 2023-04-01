الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.. وزير خارجية سوريا يزور القاهرة

هبة بريس - وكالات

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره السوري فيصل المقداد في القاهرة، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، وتمثل أحدث مؤشر على إصلاح العلاقات بين الدول العربية والرئيس السوري بشار الأسد.

التقى وزيرا خارجية مصر سامح شكري نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم السبت (1 أبريل 2023)، في القاهرة. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن الوزيرين اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصري والسوري.

وعانق شكري الوزير السوري لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية في القاهرة في أول زيارة رسمية منذ ما قبل الانتفاضة والصراع الذي اندلع في سوريا عام 2011. وعزفت دول غربية وعربية كثيرة عن التعامل مع الأسد بسبب الحرب السورية التي أحدثت انقساما في البلاد وراح ضحيتها مئات الآلاف.

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