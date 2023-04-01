” الباطرونا” تصادق على ترشح لعلج والتازي لولاية ثانية

2023-04-01 / 11:30
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هبة بريس

صادق مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنعقد الجمعة، على ترشيح الثنائي شكيب لعلج ومهدي التازي لولاية ثانية لرئاسة الاتحاد.

وأوضح بلاغ للاتحاد أن المجلس صادق، بعد الاطلاع على تقرير لجنة تتبع الانتخابات، المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 7.2 من القانون الداخلي للاتحاد، على ترشح الثنائي السيد شكيب لعلج والسيد مهدي التازي، على التوالي لمنصبي الرئيس والنائب العام للرئيس، وهو ما يستوفي كافة شروط الأهلية المنصوص عليها في النظام الأساسي والقانون الداخلي للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

كما شكل هذا الاجتماع مناسبة قدم خلالها السيدان لعلج والتازي حصيلة الولاية الممتدة من 2020 إلى 2023، والتي اتسمت بظرفية اقتصادية عالمية غير مسبوقة، نجمت عنها تحديات كبرى بالنسبة للمقاولات.

واغتنمت رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الفرصة لتعرب عن شكرها لكافة الأطراف المعنية في فيدراليات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتمثيلياته بالجهات، واللجان، والفريق البرلماني، والفريق الداخلي على جهودهم ونخراطهم المتواصل طيلة هذه الفترة الحافلة بالإنجازات.

ومن جهتهم، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على جودة العمل الذي قدمته، ونهجها العملي وقربها من الفاعلين الاقتصاديين.

وخلص البلاغ إلى أن السيد لعلج أعلن خلال هذا المجلس عن توصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب باستقالة السيد عبد الإله حفظي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

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