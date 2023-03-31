Local firemen search the marshland for bodies in Akwesasne, Quebec, Canada March 31, 2023. REUTERS/Christinne Muschi

الشرطة الكندية تعثر على ثمانية ق..تلى حاولوا دخول الولايات المتحدة

2023-03-31 / 23:18
0
هبة بريس _ وكالات

انتشلت الشرطة الكندية جثتين أخريين، بينهما جثة رضيع كان مفقودا، بالقرب من الحدود الأميركية الكندية، الجمعة، ليصل عدد الوفيات إلى ثمانية من عائلتين أثناء محاولة دخول الولايات المتحدة من كندا باستخدام قارب عبر نهر سانت لورانس.

وقال شون دولود رئيس شرطة أكويساسني موهوك للصحفيين: “انتشلنا جثتين أخريين، وهما لرضيع كندي من أصل روماني وامرأة بالغة يعتقد أنها هندية”.

كانت الشرطة قد انتشلت ست جثث، الخميس، وتعتقد أن الحادث ربما وقع، ليل الأربعاء.

واستبعد دولود تواجد مزيد من الجثث لم يتم العثور عليها، لكنه قال إن الشرطة تبحث عن رجل مفقود يدعى كيسي أوكس، 30 عاما، عُثر على قاربه بالقرب من المنطقة التي تم انتشال الضحايا منها.

وقال لي-آن أوبراين، نائب رئيس دائرة شرطة أكويساسني موهوك، في مؤتمر صحفي: “يُعتقد أن الأفراد الستة ينتمون لعائلتين، إحداهما من أصل روماني والأخرى يعتقد أنها هندية”.

وأضاف أوبراين “الشرطة تعتقد أن رضيعا من العائلة الرومانية لم يتم تحديد مكانه بعد وسنواصل البحث عنه. نعتقد أن جميعهم كانوا يحاولون الدخول من كندا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني”.

ومن بين الضحايا طفل واحد دون سن الثالثة بينما الخمسة الآخرون من البالغين. وقال أوبراين إن الطفلين، المتوفى والمفقود، “ينتميان للعائلة الرومانية” وكانا لديهما جوازي سفر كنديين عثرت عليهما الشرطة.

وستنتظر الشرطة نتائج تشريح الجثامين واختبارات السموم لتحديد سبب الوفاة.

وفي العام الماضي، تجمدت عائلة هندية مكونة من أربعة أفراد حتى الموت في مقاطعة مانيتوبا الكندية أثناء محاولتهم العبور إلى الولايات المتحدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البيت الأبيض “يمتنع عن دفع اشتراك تويتر”

البيت الأبيض “يمتنع عن دفع اشتراك تويتر”

2023-03-31 / 22:16
Photo of بعد إنفاق أكثر من 12 ألف دولار و 900 محاولة.. سيدة تحصل على رخصة سياقة

بعد إنفاق أكثر من 12 ألف دولار و 900…

2023-03-31 / 15:40
Photo of “الناتو” يحظر “تيك توك” من أجهزة موظفيه

“الناتو” يحظر “تيك توك” من أجهزة موظفيه

2023-03-31 / 14:34
Photo of دراسة: فائدة غير متوقعة لتواجد القطط والكلاب مع الأطفال

دراسة: فائدة غير متوقعة لتواجد القطط والكلاب مع الأطفال

2023-03-31 / 13:22
Photo of نحو 350 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى

نحو 350 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثانية من…

2023-03-31 / 12:06
Photo of محامي ترامب: موكلي يمثل أمام محكمة نيويورك الثلاثاء

محامي ترامب: موكلي يمثل أمام محكمة نيويورك الثلاثاء

2023-03-31 / 10:24
Photo of ترامب: “أنا بريء تماما واتهامي سيرتد على بايدن”

ترامب: “أنا بريء تماما واتهامي سيرتد على بايدن”

2023-03-31 / 09:44
Photo of هيئة محلفين تصوت على توجيه الاتهام لترامب

هيئة محلفين تصوت على توجيه الاتهام لترامب

2023-03-30 / 23:43
Photo of البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا لحلف الناتو

البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا لحلف الناتو

2023-03-30 / 22:11
Photo of المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين إيطاليا بسبب معاملة “مهينة” لمهاجرين

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين إيطاليا بسبب معاملة “مهينة”…

2023-03-30 / 17:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق