The White House is seen on Election Day in Washington, DC, November 3, 2020. (Photo by Alex Edelman / AFP)

البيت الأبيض “يمتنع عن دفع اشتراك تويتر”

2023-03-31 / 22:16
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هبة بريس _ متابعة

أكد البيت الأبيض أنه لن يدفع مقابل تصديق حسابات موظفيه عبر تويتر، وفق رسالة إلكترونية نقل فحواها موقع “أكسيوس”.

وذكر الموقع أن موظفي البيت الأبيض يعتمدون على حساباتهم المصدقة لإعلان قرارات الإدارة الأميركية ومواقفها تجاه بعض القضايا، مؤكدا تلك الرسائل الصادرة عن الحسابات الموثقة أصبحت مصدرا موثوقا للعامة.

وقال مدير الاستراتيجية الرقمية للبيت الأبيض، روب فلاهيرتي، في رسالة إلكترونية للموظفين: “وفقا لفهمنا فإن توثيق تويتر الأزرق ‘Twitter Blue’ لا يوفر خدمة التحقق الشخصي. بالتالي، فإن علامة التصديق الزرقاء تدل على مستخدم يدفع المال”.

ونوه الموقع إلى أن الرسالة الموجهة من البيت الأبيض لا تعني بالضرورة أن الأمر ذاته ينطبق على كافة المؤسسات الحكومية، إلا أن مصدرا مطلعا على خطط البيت الأبيض أشار لأكسيوس إلى أن الإدارة تنوي إرسال إرشاداتها لبعض الوكالات والدوائر مستقبلا.

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