مصر.. الإعدام ل4 أشقاء قت.لوا شابا أقام علاقة مع أختهم

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 4 أشقاء بالإعدام شنقاً؛ لإدانتهم بقتل شاب أقام علاقة غير شرعية مع شقيقتهم.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت 4 أشقاء للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل عامل وتقطيع جثته إلى أجزاء، ووضعها داخل أكياس بلاستيك بإحدى الشقق التابعة لدائرة قسم الجيزة، وإلقائها في إحدى الترع “مصرف” بمنطقة أبو النمرس، للتخلص منها وإخفاء معالم جريمتهم، بسبب اكتشافهم وجود علاقة بين المجني عليه وبين شقيقتهم.

‎وكشفت التحقيقات أن المتهمين عقب علمهم بالعلاقة بين المجني عليه وشقيقتهم، قاموا باستدراجه إلى إحدى الشقق السكنية الخاصة بأحدهم بعدما أقنعوه بإجراء جلسة عرفية لحل المشكلة بينهم، إلا أنه فور وصول الضحية إلى الشقة، نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهمين؛ فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، حتى سقط على الأرض وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

‎وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بعد ذلك بتقطيع جثة المجني عليه إلى أشلاء، ووضعوها داخل أكياس بلاستيكية، وتوجهوا إلى إحدى الترع في منطقة أبو النمرس، وقاموا بإلقاء أجزاء الجثة في مناطق مختلفة بقصد إخفاء معالم جريمتهم.

‎البداية كانت بتلقى مديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بمقتل عامل، وتورط عدد من الأشخاص في قتله وتمزيق جثته والتخلص منها، وشكل رجال المباحث فريق بحث، كشفت تحرياته أن العامل القتيل، تعرف على ربة منزل، ووعدها بالزواج، إلا أنه لم يتزوجها، مما دفع أشقاءها لاستدراجه لحل تلك الخلافات، ثم قتلوه ومزقوا جثته، ونقلوها لمصرف مائي في أبو النمرس، وتخلصوا منها بالمياه.

و‎عثر رجال المباحث على أجزاء من الجثة، وتمكنوا من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في تقطيع الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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