قطاع الصناعة: إحداث حوالي 94 ألف منصب شغل منذ بداية الولاية الحكومية

هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، بأنه تم إحداث حوالي 94 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة منذ بداية الولاية الحكومية .

وقال السيد مزور ،في افتتاح أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن قطاع الصناعة حدد كهدف إحداث 410 ألف منصب شغل ، مشيرا إلى إحداث حوالي 94 ألف منصب شغل صاف في هذا القطاع منذ بداية الولاية الحكومية. وشدد في هذا الصدد على أهمية « إدخال مهن جديدة، وتعزيز قدراتنا في مجال التكنولوجيا والبنيات التحتية التقنية والبحث والتطوير وتسريع إزالة الكربون من صناعتنا ».

وفي مجال التصدير، سجل السيد مزور أن 86 في المائة من الصادرات المغربية من البضائع ذات القيمة هي منتجات مصنعة، مشيرا إلى أنه تم تحقيق مستويات قياسية في تصدير المركبات بأكثر من 110 مليار درهم ، و40 مليار درهم في النسيج ، وأكثر من 40 مليار درهم في الصناعة الغذائية، وأكثر من 20 مليار درهم في صناعة الطيران.

وبخصوص الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الأولى لـ « اليوم الوطني للصناعة » ، قال السيد مزور إن هذه الرسالة رسمت الطريق نحو أهداف جريئة وطموحة ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن جلالة الملك شدد على مفهوم السيادة ، كهدف ووسيلة ، فضلا عن أهمية خلق مناصب الشغل.

وفي هذا الصدد ،أبرز الوزير دعوة جلالة الملك لتوفير تكوين ذي جودة للشباب ، لتلبية الاحتياجات الجديدة ، في إطار شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، قال السيد مزور إن هذا اليوم الوطني هو ثمرة فكرة مشتركة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهدف تحديد موعد للتمكن من تقييم الإنجازات والتخطيط للمستقبل.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة برسالة ملكية إلى المشاركين، تلاها السيد مزور.

ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.

ويتضمن جدول أعمال هذا اليوم خمس جلسات تتناول مواضيع « رافعات تعزيز التنافسية الصناعية »، و »الإدماج المحلي وعلامة (صنع في المغرب) »، و »الكفاءات في السلاسل الصناعية « ، و »إزالة الكربون والنجاعة الطاقية والمائية خدمة للصناعة »، و »تمويل الاستثمار المنتج ».

حضر افتتاح هذا اليوم الوطني، على الخصوص، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، ووزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل

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