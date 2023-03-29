رئيس الإمارات يعيّن نجله خالد ولياً للعهد في أبوظبي

هبة بريس _ متابعة

عيّن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، نجله خالد وليّاً للعهد في إمارة أبوظبي، بينما عيّن شقيقه نائب رئيس الوزراء منصور نائباً لرئيس الدولة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إنّ رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي عيّن كذلك شقيقيه طحنون وهزّاع نائبين لحاكم الإمارة.

ويشغل طحنون بن زايد آل نهيان منصب مستشار الأمن الوطني، في حين يشغل هزّاع بن زايد آل نهيان منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وهذه أبرز تعيينات سياسية في عهد رئيس الدولة منذ تسلّمه منصبه في أيار/مايو 2022 إثر وفاة شقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت وام في تغريدة على تويتر إنّه “بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياَ بتعيين خالد بن محمد بن زايد ولياً للعهد في إمارة أبوظبي”.

وكان الشيخ محمد بن زايد يتولّى هذا المنصب بنفسه قبل أن يصبح رئيساً.

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