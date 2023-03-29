رئيس الإمارات يعيّن نجله خالد ولياً للعهد في أبوظبي

2023-03-29 / 20:37
0
هبة بريس _ متابعة

عيّن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، نجله خالد وليّاً للعهد في إمارة أبوظبي، بينما عيّن شقيقه نائب رئيس الوزراء منصور نائباً لرئيس الدولة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إنّ رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي عيّن كذلك شقيقيه طحنون وهزّاع نائبين لحاكم الإمارة.

ويشغل طحنون بن زايد آل نهيان منصب مستشار الأمن الوطني، في حين يشغل هزّاع بن زايد آل نهيان منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وهذه أبرز تعيينات سياسية في عهد رئيس الدولة منذ تسلّمه منصبه في أيار/مايو 2022 إثر وفاة شقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت وام في تغريدة على تويتر إنّه “بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياَ بتعيين خالد بن محمد بن زايد ولياً للعهد في إمارة أبوظبي”.

وكان الشيخ محمد بن زايد يتولّى هذا المنصب بنفسه قبل أن يصبح رئيساً.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس وزراء اسكتلندا الجديد يؤم عائلته في صلاة بعد الإفطار داخل القصر الرئاسي

رئيس وزراء اسكتلندا الجديد يؤم عائلته في صلاة بعد…

2023-03-29 / 17:14
Photo of رقمنة وتوحيد إجراءات تأشيرة شنغن .. قرار أوروبي جديد

رقمنة وتوحيد إجراءات تأشيرة شنغن .. قرار أوروبي جديد

2023-03-29 / 15:52
Photo of ال”يوروبول” تحذر: ChatGPT قد يستخدم في أغراض “خبيثة”

ال”يوروبول” تحذر: ChatGPT قد يستخدم في أغراض “خبيثة”

2023-03-29 / 14:15
Photo of برلين تسمح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب

برلين تسمح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب

2023-03-29 / 12:24
Photo of الأمم المتحدة: 1130 شاحنة مساعدات دخلت إلى سوريا منذ وقوع الزلزال

الأمم المتحدة: 1130 شاحنة مساعدات دخلت إلى سوريا منذ…

2023-03-29 / 11:30
Photo of بأول صلاة جماعة في مقر الحكومة.. زعيم اسكتلندا الجديد يبدأ مهامه 

بأول صلاة جماعة في مقر الحكومة.. زعيم اسكتلندا الجديد…

2023-03-29 / 11:12
Photo of “الجبن مقابل المال”.. بنك يمنح قروض مالية مقابل التسديد بالجبن

“الجبن مقابل المال”.. بنك يمنح قروض مالية مقابل التسديد…

2023-03-29 / 09:55
Photo of إنقاذ قطة من تحت الأنقاض بعد 49 يوماً على زلزال تركيا

إنقاذ قطة من تحت الأنقاض بعد 49 يوماً على…

2023-03-29 / 09:36
Photo of بايدن: الأزمة المصرفية لم تنته بعد

بايدن: الأزمة المصرفية لم تنته بعد

2023-03-28 / 22:17
Photo of الاحتيال الضريبي .. مداهمة عدد من البنوك في فرنسا للتحقيق

الاحتيال الضريبي .. مداهمة عدد من البنوك في فرنسا…

2023-03-28 / 20:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق