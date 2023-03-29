في مقدمتهم زين الدين زيدان.. الكشف عن الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب السعودي

هبة بريس - وكالات

كشفت أنباء صحافية سعودية اليوم الأربعاء، أن هناك أربعة مدربين مرشحين لتدريب المنتخب السعودي الأول، خلفا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي استقال أمس الثلاثاء.

وتتضمن الأسماء المرشحة البرتغالي جورجي خيسوس، مدرب فريق فناربخشة التركي، وسعد الشهري، والفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي روبرتو مانشيني.

ونقلت صحيفة “الرياضية” السعودية عن مصادر لها لم تكشف عنها “إمكانية دخول أسماء جديدة لتولي الدفة الفنية للأخضر، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا قطر 2023”.

وأعلن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات لقناة “إس.إس.سي” السعودية، أمس، أنه سيتمُّ التروّي في قرار تعيين مدرب جديد، وأخذ الوقت الكافي لاختيار الاسم البديل.

وأوضح أن الفرنسي ناصر لاريت، المدير الفني في الاتحاد، قرر منح لاعبي المنتخب راحةً في فترة التوقف المقبلة، التي ستكون في يونيو بعد نهاية الموسم، ولن يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد قبل هذا الشهر، مؤكدا أنهم سيراجعون كافة الملفات ويقيِّمونها مع المدير الفني.

وتولى رينارد الإشراف على المنتخب السعودي عام 2019، وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدُّر مجموعته الآسيوية.

وكان الاتحاد السعودي أعلن، في ماي الماضي، تجديد عقد رينارد حتى 2027.

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