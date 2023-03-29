“الجبن مقابل المال”.. بنك يمنح قروض مالية مقابل التسديد بالجبن

2023-03-29 / 09:55
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هبةبريس - وكالات

“قروض مقابل الجبن”.. هذا هو نظام عمل بنك إيطالي، يستقبل أقراص الجبن، كضمان لتقديم قروض بآلاف الدولارات للمزارعين، ولكن لا تخطئ الظن وتعتقد أن هذا البنك مؤسسة خيرية ويوزع تلك القروض بهدف المساعدة دون مقابل، فأقراص الجبن تلك تساوي ثروة لأنها من نوع خاص جداً.

في منطقة “ريدجو إميليا” في شمال إيطاليا، يقع مستودع شديد الحراسة، يملكه بنك “كريديتو إميليانو”، يتضمن المستودع نظاماً أمنياً شاملاً، من سياج من الأسلاك الشائكة، وأجهزة استشعار للحركة، وأضواء كاشفة، ودوريات رجال أمن، وأكثر من 10 كاميرات مرتبطة بمركز تحكم يوجد فيه حراس على مدار الساعة. لحماية “الثروة النفيسة” داخل المستودع.

كما أن ذلك المستودع مؤمن ضد السرقة والحرائق والفيضانات والزلازل، وفي الداخل هناك أجهزة سيطرة على درجات الحرارة والتهوية ونسبة الرطوبة بشكل دقيق، والمستودع هو واحد من مستودعين يملكهما البنك بنفس المواصفات.

أما الثروة داخل المستودعين شديدي الحراسة، فهي ليست ذهباً أو أموالاً نقدية، أو حتى أحجاراً كريمة، إنما الآلاف من أقراص الجبن، التي قد يصل وزن الواحد منها حتى 35 كيلوغراماً، وقد يصل سعر القرص الواحد منها ما يقرب من 2500 دولار، ما يجعل قيمة ما تحتويه تلك المستودعات حوالي 200 مليون دولار.

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