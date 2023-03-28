إيلون ماسك

ماسك: اشتراك تويتر المدفوع بات متاحا للمستخدمين في كل العالم

2023-03-28 / 10:55
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هبة بريس - وكالات

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن الاشتراك مدفوع الثمن لحسابات Twitter Blue بات متاحا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وكتب ماسك في تغريدة على تويتر: “بات الاشتراك في Twitter Blue ممكنا ومتاحا للجميع في كل العالم”.

وحتى الآن كانت هذه الميزة تتوفر فقط في بلدان محددة منها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزلندا، وتعطي العلامة الزرقاء المذكورة لصاحب الحساب على “تويتر” إمكانيات أكبر للتحكم بحسابه وتغريداته، والقدرة على تنزيل مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة في التغريدات، ويمكن الحصول على هذه العلامة مقابل اشتراكات مدفوعة بقيمة 8 أو 11 دولار شهريا اعتمادا على طريقة الدفع.

في 27 أكتوبر من العام الماضي ، أبرم ماسك صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على شركة Twitter ، التي تمتلك الشبكة الاجتماعية التي تحمل الاسم نفسه. وفي 6 نوفمبر ، أعلن ماسك عن نيته في تقديم الحسابات مدفوعة الثمن في إطار الاشتراك بـ Twitter Blue.

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