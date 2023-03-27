“الركراكي “عن ودية المغرب-البيرو..سنلعب بنفس الروح التي واجهنا بها منتخب البرازيل

هبة بريس _ رياضة

قال المدرب الوطني وليد الركراكي، اليوم الاثنين بمدريد، إن أسود الأطلس سيخوضون المباراة الودية ضد البيرو، مساء الثلاثاء على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، بنفس الروح التي تحلوا بها ضد منتخب البرازيل.

وأشار الركراكي خلال مؤتمر صحفي عقد في فالديبيباس، المدينة الرياضية لريال مدريد، قبل المباراة ضد الفريق البيروفي، “نحن دائما لدينا نفس الروح. المنتخب المغربي يحترم جميع الخصوم ونعمل على الحفاظ على نفس الروح التي أتاحت لنا التأهل إلى نصف نهائي مونديال قطر والتغلب على البرازيل يوم السبت في طنجة”.

وأضاف “المباراة ستكون صعبة خاصة بعد الفوز على البرازيل. يجب أن نحافظ على مستوانا ونركز على التفاصيل”، مؤكدا أن أسود الأطلس “ستبذل قصارى جهدها للفوز بالمباراة”.

وقال “البيرو فريق كبير ومنظم للغاية يضم لاعبين من مستوى رفيع. الانتصار على المغرب أصبح تحديا لجميع الفرق لذا فالأمر متروك لنا لتأكيد مكانتنا وتطورنا”.

وبخصوص حالة اللاعبين بعد المجهود الذي بذلوه ضد البرازيل، قال الركراكي إنه سينتظر حتى آخر حصة تدريبية للتأكد من جاهزية اللاعبين قبل أن يقرر التشكيلة التي ستواجه البيرو، مستبعدا مشاركة عز الدين أوناحي المصاب.

وتابع “سنحاول التفكير مليا في أن يكون لدينا أفضل فريق ممكن من أجل الفوز بالمباراة”.

وسيواجه المغرب، الذي تغلب على المنتخب البرازيلي يوم السبت في طنجة 2-1، البيرو مساء الثلاثاء في ثاني مباراة ودية له بعد مونديال 2022.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0