تعليق الركراكي على تصرف مستخدم فندق إقامة “الأسود”

2023-03-27 / 17:08
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هبة بريس

عقد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ندوة صحافية اليوم الاثنين 27 مارس قبل مواجهة المنتخب المغربي للبيرو.

وبخصوص تصرف مستخدم الفندق بمدريد الذي “أساء” للمنتخب المغربي قال الركراكي “علمنا أن العامل شاب في مقتبل العمر وقع في الغلط، ومن جانبنا قمنا بالإجراءات القانونية اللازمة”.

توفي شق اخر أكد وليد الركراكي، عن جاهزية العناصر الوطنية لمواجهة المنتخب البيروفي في مباراة ودية، الثلاثاء 28 مارس 2023، في ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأكد وليد الركراكي، إجراء مجموعة من التغييرات في تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه المنتخب البيروفي، وقال إنه يتطلع إلى إراحة بعض اللاعبين، على غرار أشرف حكيمي، الذي مازال يعاني مضاعفات إصابة تعرض لها سابقا.

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