المنتخب المغربي يفوز على البرازيل في ودية رمضانية تاريخية

هبة بريس ـ رياضة

في أمسية رمضانية تاريخية، تمكن المنتخب الوطني المغربي من تحقيق فوز هام على المتصدر للترتيب العالمي منتخب البرازيل بهدفين لواحد.

أسود الأطلس و أمام قرابة سبعين ألف متفرج شاهدوا اللقاء من ملعب طنجة الكبير، انتصر بهدفين لواحد وقعهما كل من سفيان بوفال و عبد الحميد الصابيري.

و قدم لاعبو الأسود مباراة كبيرة تقنيا و تكتيكيا أمام منتخب البرازيل المصنف الأول عالميا و الذي شارك بلاعبيه الأساسيين عدا بعض المصابين الذين تغيبوا عن معسكر السيليساو.

و تعتبر مباراة البرازيل الودية الأولى لكتيبة وليد الركراكي بعد مونديال قطر و الأداء المبهر الذي قدمته العناصر الوطنية باحتلالها الرتبة الرابعة في الحدث المونديالي.

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