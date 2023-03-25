برئاسة الأميرة لالة مريم.. الدار البيضاء تحتضن سباق المنعرجات للسيارات

هبة بريس ـ رياضة

نظمت الجمعية المغاربية لسباق السيارات تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، الدورة الأولى لسباق المنعرجات للسيارات، اليوم السبت، بحديقة تيط مليل بالدار البيضاء.

وأكدت سعيدة إبراهيمي، رئيسة الجمعية، أن هذا الحدث الرياضي المنظم بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات يهدف إلى اكتشاف الموهوبين في ممارسة سباق السيارات وتعميم ممارسة هذه الرياضة.

وأضافت، أن هذه التظاهرة تدخل في إطار البرنامج السنوي للجمعية، والاهتمام الذي توليه لجميع الفئات العمرية بغية تكوين أجيال رياضية قادرة على تمثيل المغرب تمثيلا مشرفا.

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