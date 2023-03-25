الركراكي يعلن عن التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس أمام البرازيل

2023-03-25 / 21:22
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هبة بريس ـ رياضة 

كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه مساء يومه السبت 25 مارس 2023 في لقاء ودي منتخب البرازيل.

وستجرى المباراة التي ستنطلق على الساعة العاشرة ليلا، بالملعب الكبير لمدينة طنجة.

و سيخوض الأسود مباراة البرازيل الودية بالتشكيل التالي:

ياسين بونو في حراسة المرمى

الدفاع كل من أشرف حكيمي و نصير مزراوي و غانم سايس و نايف أكرد.

في خط الوسط كل من سفيلن امرابط و حكيم زياش و عز الدين أوناحي.

بينما خط الهجوم سيتواجد كل من سفيان بوفال و بلال الخنوس و يوسف النصيري.

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