المغرب يدين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف بالدانمارك

2023-03-25 / 21:18
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هبة بريس ـ الرباط

أدانت المملكة المغربية، اليوم السبت، بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، على مرآى من رجال الأمن.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه “رغم أن هذا الفعل الشنيع تم تنفيذه أمام مقر تمثيلية دبلوماسية لدولة مسلمة أخرى، فإن المملكة المغربية تعتبره عملا استفزازيا يعنيها أيضا ويمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم، خاصة في شهر رمضان المبارك”.

وأضاف المصدر ذاته أن “المملكة المغربية تدعو السلطات الدنماركية إلى إنفاذ القانون بكل حزم للتصدي لمثل هذه التصرفات التحريضية غير المسؤولة وعدم السماح بتكرارها تحت أي ذريعة، وتؤكد على ضرورة ردع كل أشكال الكراهية ضد الأديان والمس بمشاعر المنتسبين لها”.

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