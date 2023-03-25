آلاف الجماهير تقرر الإفطار في المركب الدولي لطنجة لتجنب الازدحام

هبة بريس ـ رياضة

تنطلق مساء اليوم، و بالضبط في الساعة العاشرة و النصف ليلا، المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي و نظيره البرازيلي.

و منذ افتتاح أبواب ملعب طنجة الدولي في وجه الجماهير، شرع الآلاف من الأشخاص الذين تحصلوا على تذاكر المباراة في ولوج الملعب حاملين معهم وجبات الإفطار.

و آثر الآلاف من مشجعي الأسود الإفطار في مدرجات الملعب لتفادي الازدحام في بوابات المركب الدولي لطنجة و كذا الاكتظاظ المروري الذي ستشهده الطرقات المؤدية لمسرح المواجهة.

و تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستجرى بشبابيك مغلقة بعد أن نفذت كل التذاكر في وقت قياسي بعد طرحها في الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

*الصورة من الأرشيف

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