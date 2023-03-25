الملك يهنئ رئيسة جمهورية اليونان بمناسبة العيد الوطني لبلادها

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية اليونان، السيدة كاتيرينا ساكيلاروبولو، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للسيدة ساكيلاروبولو، وللشعب اليوناني باطراد النماء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك” أود أن أؤكد لفخامتكن حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز علاقات الصداقة المتينة والتعاون البناء التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية اليونان، خدمة لمصالح شعبينا الصديقين”.

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