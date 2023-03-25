البايرن يقيل ناغلسمان ويعيّن توخل خلفًا له

2023-03-25 / 14:00
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الجمعة 24 مارس، عن إقالة مدربه يوليان ناغلسمان وتعيين توماس توخل خلفًا له حتى العام 2025.

وعلق حسن صالح حميدجيتش، المدير الرياضي البوسني، عن القرار بقوله “كان القرار الأصعب خلال تواجدي كعضو مجلس إدارة للرياضة في بايرن ميونيخ (..) يؤسفني هذا الفراق مع يوليان. لكن بعد تحليل شامل للتطور الرياضي لفريقنا، خاصة منذ يناير ومع تجربة النصف الثاني من الموسم السابق، قررنا الآن تحريره”.

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