في بث مباشر.. فنان عماني يحرق آلة العود ويعلن توبته

هبة بريس - وكالات

أعلن الفنان العماني صالح العلوي، أنه سيتفرغ لنشر الدعوة والدين الإسلامي، مؤكدًا “توبته” في بث مباشر.

وظهرالعلوي مع أحد الأشخاص في مقطع فيديو وهو يحمل آلة العود، التي اشتهر بالعزف عليها.

وتولى من ظهر مع الفنان العماني في مطلع الفيديو، الحديث، إذ أعلن بالنيابة عنه أنهم “يحتفلون باعتزال صالح العلوي للعزف على العود، حيث قرر التفرغ لنشر الدعوة الإسلامية في الأيام القادمة دون استخدام الآلات الموسيقية”.

وقال صالح العلوي بدوره، إنه اشترى آلة العود بمبلغ وقدره ألف ريال عماني من عند أشهر صانعي العود في مصر، مضيفًا أنه سيقوم بحرق العود على الملأ، لافتا إلى أنه سيتفرغ في قادم الأيام للدعوة ونشر الدين الإسلامي، وفق قوله.

ولاحقًا، قام الفنان العماني بإحراق آلة العود بنفسه، وذلك للتأكيد على اعتزاله.

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