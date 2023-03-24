حكيمي يستأنف التداريب الجماعية و بعثة الأسود تتوجه اليوم إلى طنجة

هبة بريس ـ رياضة

يواصل المنتخب الوطني استعداداته للمباراة الودية التي ستجمعه مساء يوم غد السبت بالمنتخب البرازيلي.

وشارك في الحصة التدريبية الأخيرة التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم جميع اللاعبين المنادى عليهم، من بينهم أشرف حكيمي الذي التحق بالتداريب الجماعية.

وركز وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية لمساء أمس على الجانب التقني والتكتيكي.

من جهة اخرى، سيتوجه المنتخب الوطني نهار اليوم الجمعة إلى مدينة طنجة حيث سيخوض حصة تدريبية بالملعب الكبير بداية من الساعة التاسعة ليلا وستكون مفتوحة امام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.

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