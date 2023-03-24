مدير منظمة الإيسيسكو يهنئ الملك بمناسبة حلول شهر رمضان 

هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، السيد سالم بن محمد المالك، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “سيدي صاحب الجلالة، اسمحوا لي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجرية، أن أرفع إلى السدة العالية بالله خالص التهاني والتبريكات، راجيا من العلي القدير أن يهل على جلالتكم هذا الشهر الفضيل بالخيرات والمكرمات وطوالع السعادات، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويُقر عينكم بولي عهدكم المحبوب، صاحب السمو الملكي مولاي الحسن؛ ويشد أزركم بصنوكم السعيد صاحب السمو الملكي مولاي رشيد، ويحفظكم في باقي أسرتكم الملكية الشريفة وشعبكم الوفي”.

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