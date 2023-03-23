حقوقيون وأكاديميون يطالبون بوقف التطبيع مع إسرائيل

2023-03-23 / 22:54
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هبة بريس _ الرباط

دعا حقوقيون وأكاديميون ورموز مجتمعية ، الخميس، إلى وقف تطبيع الرباط مع إسرائيل، وطالبوا بقطع العلاقات معها.

جاء ذلك في بيان يحمل توقيع أكثر من 100 شخصية مغربية من مجالات مختلفة، ولا تزال مفتوحة لمزيد من التوقيعات.

وأدان الموقعون على البيان “الاحتلال العسكري لفلسطين”، وطالبوا “بقطع أي علاقة مع الحكومة الإسرائيلية وأي علاقة مع نظام الفصل العنصري الذي يحتل فلسطين”.

ورأوا أن “مثل هذه القرارات لن تجعل المغرب إلى جانب العدل والمشروعية الدولية فحسب، بل ستتجاوب مع الطموحات العميقة للمغاربة ومع تعلقهم التاريخي بقضية تحرير فلسطين”.

وأشار الموقعون إلى أن مطلب وقف التطبيع يأتي في ظل “الوضع المتدهور للقضية الفلسطينية، والمواقف التي تدعو إلى إبادة العرب وهدم المسجد الأقصى، وتطرف الحكومة الإسرائيلية”.

من بين الأسماء الموقعة على البيان: خديجة رياضي، مدافعة عن حقوق الإنسان، حاصلة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وآيت إيدر محمد بنسعيد، قيادي سياسي سابق، ومصطفى المعتصم، عضو مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين (غير حكومية)، ونبيلة منيب، أستاذة جامعية ورئيسة حزب الاشتراكي الموحّد، وفريدة بنليزيد، مخرجة سينمائية.

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‫3 تعليقات

  1. نعم ان ادين الصهيونية.. لكن لدينا مشاكلنا الداخلية… كالغلاء والفساد.. والمعتقلين السياسيين… يجب اطلاق سراحهم…

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