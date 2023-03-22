The seal of the Board of Governors of the Federal Reserve System, in Washington, DC, on March 22, 2023. (Photo by OLIVIER DOULIERY / AFP)

الأعلى منذ عام 2006″.. الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة مجددا

2023-03-22 / 18:59
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هبة بريس _ وكالات

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة.

وأشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار بنكين أميركيين.

وقال المجلس إن التضخم لا يزال مرتفعا لكن النظام المصرفي “سليم ومرن”.

وواصل بذلك الاحتياطي الفيدرالي سياسته الرامية إلى كبح التضخم المرتفع، رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي والتي قد “تثقل” كاهل الاقتصاد.

واتُّخذ القرار بالإجماع. ومع هذه الزيادة، يصل سعر الفائدة للمستوى الأعلى منذ العام 2006.

وأعلنت المؤسسة زيادات إضافية لاحقة. كذلك، توقع الاحتياطي الفدرالي أن تكون نسبة التضخم هذا العام أعلى بقليل مما توقعه في ديسمبر، عند 3,6 في المئة مقابل 3,5 في المئة، فيما توقّع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0,4 في المئة مقابل 0,5 في المئة.

وأثار انهيار مصرفي “سيليكون فالي بنك” (إس في بي) وسيغنيتشر بنك، موجة من القلق.

وتدخلت حكومات وبنوك مركزية وهيئات ناظمة بشكل عاجل لمحاولة استعادة الثقة في القطاع المصرفي لتجنب انتشار الهلع.

وأقرض الاحتياطي الفدرالي حوالى 164 مليار دولار لمصارف أميركية في أيام قليلة، بحيث يمكن لأي عميل يريد سحب أمواله القيام بذلك، بالإضافة إلى 142,8 مليار دولار للكيانين اللذين أنشأتهما الهيئات الناظمة الأميركية التي ستخلف المصرفين المفلسين.

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