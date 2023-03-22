الزمالك المصري يعلن إقالة مدربه البرتغالي فيريرا

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء عن إقالة مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا.

وكتبت صفحات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي: “شكرا فيريرا على كل ما قدمته لنادينا. نتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم”.

وتوصّل الزمالك لاتفاق مع فيريرا بشأن تنازله عن الشرط الجزائي والمقدر براتب ثلاثة أشهر، بواقع 175 ألف دولار أميركي شهرياً وفق تقارير صحافية.

ونجح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في اقناع فيريرا بالتنازل عن قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي، في مقابل الحصول على راتب ثلاثة أشهر متأخرة.

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