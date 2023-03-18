مدرب بايرن ميونخ: “جاسوس في الفريق يسرب خططي.. والأمر يزعجني”

هبة بريس - وكالات

يعتقد جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ بوجود “جاسوس” داخل فريقه يسرّب خططه لوسائل الإعلام، مبديا انزعاجه من الأمر الذي يشغل حيزا كبيرا من تفكيره.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحافي قبل يومين من رحلة فريقه لمواجهة باير ليفركوزن في المرحلة 25 من الدوري الألماني، “إنه يزعجني. الشخص الذي ينقل شيئا يضر كل لاعب، إنه ليس الهدف المنشود”.

وأضاف “البحث (عن هذا الشخص) معقد جدا. ما يهمني هو القدرة على النظر إلى نفسي في المرآة، بالنسبة لهذا الشخص، سيكون من الصعب عليه النظر إلى نفسه في المرآة”.

وجاءت تصريحات ناغلسمان على خلفية نشر مجلة “سبورت بيلد” (Sport Bild) خطط اللعب التكتيكية للمدرب البافاري.

وأكد ناغلسمان أنه يفكر في الأمر “كثيرا، لأنني أتساءل ما الذي يهدف إليه هذا الشخص الذي ينقل هذه الأمور؟ ما الذي يأمل فيه؟ لا أعرف الأمر الذي يحفزه”.

وأشار إلى أنه لا يخشى أن تفك شفرة أسلوب لعب بايرن “لكنها تجعل مهمة الخصم أسهل”.

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