تجمع إعدادي لـ “الأسود”قبل وديتي البرازيل والبيرو

2023-03-18 / 14:02
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هبة بريس

يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ، بداية الأسبوع المقبل تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا للمباراتين الوديتين التي ستجمعه بمنتخبي البرازيل والبيرو يومي 25 و28 مارس الجاري.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المدرب وليد الركراكي، برمج حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام، لمدة 15 دقيقة الأولى وذلك يوم الثلاثاء 21 مارس، بداية من الساعة السادسة مساء.

هذا ويشار الى أن الناخب الوطني وليد الركراكي، كشف الإثنين الماضي عن اللائحة الرسمية للأسود لمواجهة البرازيل والبيرو.

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