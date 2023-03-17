تفجير السفارة الإسرائيلية لدى الأرجنتين..تل أبيب تؤكد اتهامها إيران

2023-03-17 / 20:35
0
هبة بريس _ الرباط

قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، في الذكرى الـ31 لتفجير السفارة الإسرائيلية بالأرجنتين (17 مارس 1992)، إن “إيران المسؤولة عنه، وهي تسبب الفوضى والإرهاب بالعالم اليوم”.

وأوضح إيلي كوهين قائلا: “بعد 31 عاما من الهجوم العنيف على السفارة الإسرائيلية لدى الأرجنتين، ما زلنا نتذكر الضحايا، وتقع مسؤولية هذا الهجوم القاتل على عاتق حكومة آيات الله في إيران”.

وأضاف: “حتى اليوم، لا تزال إيران دولة إرهابية تمول وتوجه الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم وتستمر في إلحاق الأذى بالمواطنين الذين يقاتلون من أجل الحرية، ويجب على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة إلى الحكومة الإيرانية الإرهابية”، على حد قوله.

وأردف: “موظفو وزارة الخارجية بدولة إسرائيل يمثلون في 108 بعثات حول العالم، ولا يتعرض أي منهم للخطر على حياتهم أو على حياة عائلاتهم، وفي الذكرى الحادية والثلاثين للقصف..ننحني ونحتضن عائلات القتلى في الهجوم، بمن فيهم مبعوثو إسرائيل.. إليورا كرمون، وزحفة زهافي، ودافيد بن رفائيل وعلي بن زئيف..ونبارك ذكراهم”.

وفي 17 مارس 1992، انفجرت قنبلة في السفارة الإسرائيلية لدى بوينس آيرس، مما أسفر عن مقتل 29 وإصابة 242 شخصا، وكان من بين القتلى أربعة دبلوماسيين إسرائيليين

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الداخلية التونسي يعلن استقالته من منصبه

وزير الداخلية التونسي يعلن استقالته من منصبه

2023-03-17 / 19:25
Photo of الإطاحة بالعمامرة .. كان يريده أن يكون بديلا لتبون

الإطاحة بالعمامرة .. كان يريده أن يكون بديلا لتبون

2023-03-17 / 19:02
Photo of موسكو: لا نعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي

موسكو: لا نعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي

2023-03-17 / 17:52
Photo of المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق بوتين

المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق بوتين

2023-03-17 / 17:20
Photo of تركيا: 103.6 مليار دولار حجم الخسائر المادية جراء الزلزال المدمر

تركيا: 103.6 مليار دولار حجم الخسائر المادية جراء الزلزال…

2023-03-17 / 17:09
Photo of كوريا الشمالية تهدد بـ”استخدام الأسلحة النووية”

كوريا الشمالية تهدد بـ”استخدام الأسلحة النووية”

2023-03-17 / 15:53
Photo of لمخاوف أمنية.. نيوزيلندا تحظر تيك توك على الأجهزة المرتبطة بالبرلمان

لمخاوف أمنية.. نيوزيلندا تحظر تيك توك على الأجهزة المرتبطة…

2023-03-17 / 15:01
Photo of العراق.. كلب شارد يلاحق المتسابقين ب”الماراثون”

العراق.. كلب شارد يلاحق المتسابقين ب”الماراثون”

2023-03-17 / 13:16
Photo of “أطباء بلا حدود” تستنكر إهمال آلاف المهاجرين الذين رحّلتهم الجزائر إلى النيجر

“أطباء بلا حدود” تستنكر إهمال آلاف المهاجرين الذين رحّلتهم…

2023-03-17 / 09:33
Photo of مساهمو مصرف “كريدي سويس”يرفعون دعوى قضائية ضد المصرف

مساهمو مصرف “كريدي سويس”يرفعون دعوى قضائية ضد المصرف

2023-03-16 / 23:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق