صورة تعبيرية

أولاد التايمة : مداهمة منزل للدعارة واعتقال عدد من المومسات

2023-03-17 / 14:44
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت المصالح الأمنية بمفوضية أولاد التايمة إقليم تارودانت، يوم أمس الخميس 16 مارس الجاري، سيدة أربعينية متهمة بإعداد وكر للدعارة واستغلال قاصرات وفتيات .

القضية تفجرت، بعدما توجهت سيدة بشكاية الى المصالح الامنية، تتعلق بإحتجاز إبنتها القاصر البالغة من العمر 17، والتي تنحذر من منطقة دكالة من طرف سيدة تستغل منزلها للدعارة عن طريق إستقبال أصحاب الرغبات العابرة.

المصالح الأمنية تفاعلت بسرعة مع الشكاية، حيث تمت مداهمة المنزل المذكور ليتم توقيف المتهمة رفقة الضحية وثلاث فتيات عشرينيات.

هذا، وقد تم إحالة الجميع على مصلحة الشرطة القضائية من أجل إخضاع المتهمين لتدابير الحراسة النظرية على أساس إستكمال الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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