في إطار مشروع أمل.. طلبة ENCG القنيطرة ينظمون ندوة لفائدة آباء أطفال متلازمة داون

هبة بريس

في إطار مشروع أمل 21 لطلبة السنة الثانية بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، والذي يهدف إلى التوعية وتسهيل اندماج أطفال متلازمة داون في شتى نشاطات الحياة الاجتماعية، سيتم تنظيم ندوة لفائدة آباء أطفال متلازمة داون الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و6 سنوات وبحضور متخصصين في هذا المجال. هذه الندوة من شأنها أن توجه هؤلاء الآباء وترشدهم إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع أطفالهم المصابين بمتلازمة داون.

وستقام بشراكة مع الجمعية المغربية لمساعدة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي”AMSAT” يوم الاثنين 20 مارس ابتداءا من الساعة الرابعة مساءً.

وتعد جمعية AMSAT منظمة غير ربحية تأسست، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، لتقديم الدعم والمساعدة للأشخاص الذين يعانون من التثلث الصبغي وأسرهم. وتهدف الجمعية إلى تعزيز وعي المجتمع حول متلازمة داون وتشجيع البحوث العلمية لفهم أسبابه و علاجاته.

زتتفاوت متلازمة داون في حدتها بين المصابين بها، مما يتسبب في إعاقة ذهنية وتأخرًا في النمو مدى الحياة. إنها أشهر اضطراب كروموسومات وراثي وتسبب إعاقات التعلم لدى الأطفال. ولهذا فإن الأطفال المصابين بهذا الاضطراب الجيني يحتاجون إلى رعاية خاصة ومعاملة فريدة ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومن الاندماج داخل المجتمع.

ولأننا على علم بالتحديات التي يواجهها هؤلاء الأطفال وكذا عائلاتهم في التعامل مع هذا الوضع الخاص، قررنا تنظيم هذه الندوة بحضور أصحاب الاختصاص لإرشادهم ومساعدتهم. ونحن على ثقة بأن هذا اللقاء سيعود بالنفع على كل الحاضرين وسيمكننا من تحقيق هذا الهدف النبيل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0